TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor - Son Dakika

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor

6 saat önce

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor, System.String[]

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu korona virüsü karşı ilaçlandı.

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:54:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]