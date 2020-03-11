TBMM'de 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

TBMM Başkanlığı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ardından, salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Meclis'te dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Aşama aşama yapılacak çalışmanın ilk etabında nizamiye kapıları, halkla ilişkiler binası, Genel Kurul salonu, siyasi partilerin grup toplantılarını yaptığı salonlar, komisyon toplantılarının yapıldığı salonlar, iktidar ve muhalefet kulisleri özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Günlük 4-5 bin, grup toplantılarının yapıldığı günlerde ise yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği Meclis'te dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

TBMM Başkanlığı'nın, virüse karşı önlemleri Sağlık Bakanlığı ile yürüteceği, bakanlıktan bir ekibin Meclis'te bulunacağı belirtildi. Meclis'te ayrıca yine yabancı heyetlerin ziyaretlerinin erteleneceği ve grup toplantılarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmasına geçici olarak sınırlama getirileceği bildirildi.

Görüntü dökümü:

-Dezenfekte görüntüleri

-İlaçlama görüntüleri

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -