TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
7 saat önce
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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