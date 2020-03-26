TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı - Son Dakika

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TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı
7 saat önce
Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.
Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.
Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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