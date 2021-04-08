Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi. Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1- 28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.

"ÜLKEMİZİ BAYRAM SONRASINA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

Dün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" sözlerine yer vermişti. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında "Ramazan'da tam kapanma olacak" iddiaları gündeme geldi.