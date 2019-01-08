Son Dakika Haberleri: TBMM'de Korumalar ve Hdp'liler Arasında Arbede

TBMM'de Korumalar ve Hdp'liler Arasında Arbede

24 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de partililerle fotoğraf çektirirken korumaları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü arasında tartışma çıktı.

TBMM'de Korumalar ve Hdp'liler Arasında Arbede, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de partililerle fotoğraf çektirirken korumaları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü arasında tartışma çıktı. Bazı HDP'li vekiller de tartışmaya katılınca, kısa süreli arbede yaşandı.

? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından partililerin ısrarı üzerine TBMM dış kuliste fotoğraf çektirdi. O sırada Meclis dış kulisten geçmeye çalışan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye Meclis ve Cumhurbaşkanlığı korumaları engel oldu. Milletvekili olduğunu söyleyen Önlü'ye izin verilmemesi üzerine tartışma çıktı. Bazı HDP'li milletvekillerinin de tartışmaya dahil olması üzerine gerginlik arttı. Çıkan arbede, araya giren diğer milletvekilleri ve korumalar tarafından büyümeden önlendi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:24 Kaynak: DHA

Politika
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