TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi - Son Dakika

TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi
02.11.2020 19:37
TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.
TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
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