TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi - Son Dakika

TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi

02.11.2020 19:37
TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi, System.String[]

TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Kurul, Kasım, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi - Son Dakika


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