TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması - Son Dakika
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TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı.

TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık, "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" ifadesini kullanması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tepki gösterdi. Özkan, "Sizin tek bir gayeniz var; PKK/PYD- YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahküm olacaksınız" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık konuşması esnasında "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" cümlesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörle arasına çizgi çekemeyenlerin bugün AK Parti'yi suçladığını belirterek, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahküm olacaksınız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç söz aldı. Oluç, AK Parti milletvekillerini 'Kürt düşmanlığı' ile suçladı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalktı. HDP milletvekillerinin de yerlerinden kalkması üzerine tartışma yaşandı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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