Son Dakika Haberleri: TBMM'de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi
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TBMM'de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi

6 saat önce

TBMM'de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi.

TBMM'de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi, System.String[]

TBMM'de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi.


Etkinliğe, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Hakkı Polat ve Hakan Suat Ölmez, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan Atlas ile çocuklar katıldı.


TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, "Bu etkinlik kapsamında da 450 bin palamut toplandı. Bu palamutların bir bölümü Polatlı'da şehitlik bölgesinde dikilecek, bir bölümü de 81 ile dağıtılacak. Bugün olduğu gibi biz bu etkinliğimize inşallah devam edeceğiz. 'Bir fidan bir orman hayali' ile küçük bir palamudun ağaca, 450 bin palamudun da ormana dönüşecek" dedi.


Kumbuzoğlu, çocuklarla birlikte meşe fidanı dikti. - ANKARA

Halkla İlişkiler, İbrahim Hakkı, Sekreter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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