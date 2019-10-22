TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı.
TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Selçuk, kendisinden randevu alan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile görüştü.
(İHA)
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