Son Dakika Haberleri: TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı
Son Dakika Güncel TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı

TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı.

TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı.

TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Selçuk, kendisinden randevu alan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile görüştü.

(İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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