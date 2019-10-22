TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı

TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Selçuk, kendisinden randevu alan AK Parti , CHP ve MHP milletvekilleri ile görüştü.

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