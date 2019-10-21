Son Dakika Haberleri: TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması bu hafta başlayacak
Son Dakika Güncel TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması bu hafta başlayacak

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması bu hafta başlayacak

1 saat önce

TBMM'de her hafta için üç 'nöbetçi bakan' uygulaması bu hafta başlayacak.

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması bu hafta başlayacak, System.String[]

TBMM'de her hafta için üç 'nöbetçi bakan' uygulaması bu hafta başlayacak.

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması bu hafta başlayacak. Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Mecliste milletvekilleriyle bir araya gelecek. Nöbetçi bakan uygulaması kapsamında Meclise her hafta üç farklı bakan gelecek. TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan Mecliste olacak. Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın milletvekilleriyle TBMM ana binadaki 'nöbetçi bakan odası'nda bir araya gelerek talepleri dinleyecek.

Ekim ayı programı kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Ekim Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim Çarşamba günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nöbetçi bakan olarak Mecliste bulunacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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