TBMM'de oylama krizi - Son Dakika

TBMM'de oylama krizi

01.04.2021 15:35

TBMM'de oylama krizi -TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak.

TBMM'de oylama krizi

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, Yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan oylama krizine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Şentop, TBMM'de benzer durumlarla karşılaşıldığını belirterek, "Divanda iki katip üye ve bir Başkandan oluşuyor. Başkan ve Katip üye birlikte sayarız. İtiraz yoksa Başkan açıklar. İtiraz varsa Katip yeter yok der. Bu ihtilaf üzerine elektronik oylamaya geçilir. İtiraz haklı haksız başka karar veremez. Bir itiraz var, görüntülerde var. Sorgulamak hakkı değil. Elektronik oylamaya geçilir. İç tüzük 13. maddesine göre Başkanlık Divanına itiraz yapılır. Karar verilir, örnekleri var. Toplantı aynı gün 3 Mart 2015 de yapılmış. Meclis Başkanı aynı gün toplamış. Meclis iradesi tartışmaları manipülatif. Meclis iradesi oylamanın kendisi ile ilgili. Bu tartışma aşılmadıkça Meclis iradesi demek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı'na oturumu yönetme yetkisi tanıdığını hatırlatan Şentop, "Meclis Başkanı kendi yönettiği oturumlardan sorumlu olduğu gibi Meclis Başkanvekilinden de sorumlu, Meclis Başkanvekili Meclis Başkanı adına yönetir. Meclis Başkanı Karar verir. Günü saati değiştirebilir. Tartışma söz konusun olduğunda dahil olurum" şeklinde konuştu.

Şentop, 'Meclis Başkanı koşarak geldi' ifadelerine "Gider, görevimin gereğini yaparım. İnsanların fizik durumları ile en son değerlendirme yapacak kişi o arkadaşımız hoş şeyler değil. Fikirleri tartışalım. En çok lafı bu arkadaş. Pişman ederim" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop kararına ilişkin soruya, "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, Yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde" diye cevap verdi.

Şentop, Özgür Özel'e ilişkin soruya, "Grup Başkanvekili muhatap kabul etmek istemiyorum. Beni TBMM seçer. Hakaret ve seviyesizlik noktasında cevap veriyorum. Terliyordu, aynaya baksın videosunu seyretsin. Anayasa Mahkemesi'ne benzer olaylar gittiği var ama aykırı bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Şentop, HDP'nin kapatılmasına ilişkin soruya ise sürecin devam ettiğini ifade etti.

TBMM'de oylama krizi
TBMM'de oylama krizi
TBMM'de oylama krizi
TBMM'de oylama krizi

Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM'de oylama krizi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı 1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü 1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı
Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak         
15:37
Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor         
15:19
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı         
14:52
Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak         
14:44
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek         
14:08
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Prof. Dr. Balık: Şeker hastalığı olanlar BioNTech, alerji problemi yaşayanlar Sinovac'i tercih etmeli Prof. Dr. Balık: Şeker hastalığı olanlar BioNTech, alerji problemi yaşayanlar Sinovac'i tercih etmeli         
11:01
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 15:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de oylama krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei