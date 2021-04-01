TBMM'de oylama krizi - Son Dakika

TBMM'de oylama krizi

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, Yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan oylama krizine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Şentop, TBMM'de benzer durumlarla karşılaşıldığını belirterek, "Divanda iki katip üye ve bir Başkandan oluşuyor. Başkan ve Katip üye birlikte sayarız. İtiraz yoksa Başkan açıklar. İtiraz varsa Katip yeter yok der. Bu ihtilaf üzerine elektronik oylamaya geçilir. İtiraz haklı haksız başka karar veremez. Bir itiraz var, görüntülerde var. Sorgulamak hakkı değil. Elektronik oylamaya geçilir. İç tüzük 13. maddesine göre Başkanlık Divanına itiraz yapılır. Karar verilir, örnekleri var. Toplantı aynı gün 3 Mart 2015 de yapılmış. Meclis Başkanı aynı gün toplamış. Meclis iradesi tartışmaları manipülatif. Meclis iradesi oylamanın kendisi ile ilgili. Bu tartışma aşılmadıkça Meclis iradesi demek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı'na oturumu yönetme yetkisi tanıdığını hatırlatan Şentop, "Meclis Başkanı kendi yönettiği oturumlardan sorumlu olduğu gibi Meclis Başkanvekilinden de sorumlu, Meclis Başkanvekili Meclis Başkanı adına yönetir. Meclis Başkanı Karar verir. Günü saati değiştirebilir. Tartışma söz konusun olduğunda dahil olurum" şeklinde konuştu.

Şentop, 'Meclis Başkanı koşarak geldi' ifadelerine "Gider, görevimin gereğini yaparım. İnsanların fizik durumları ile en son değerlendirme yapacak kişi o arkadaşımız hoş şeyler değil. Fikirleri tartışalım. En çok lafı bu arkadaş. Pişman ederim" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop kararına ilişkin soruya, "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, Yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde" diye cevap verdi.

Şentop, Özgür Özel'e ilişkin soruya, "Grup Başkanvekili muhatap kabul etmek istemiyorum. Beni TBMM seçer. Hakaret ve seviyesizlik noktasında cevap veriyorum. Terliyordu, aynaya baksın videosunu seyretsin. Anayasa Mahkemesi'ne benzer olaylar gittiği var ama aykırı bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Şentop, HDP'nin kapatılmasına ilişkin soruya ise sürecin devam ettiğini ifade etti.