TBMM'de oylama krizi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylama krizi sonuçlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler devam etti. Başkanlık Tezkeresi okunmasından önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, usul tartışması açılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar usul tartışması açılmasını uygun buldu. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül lehte, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu alehte olmak üzere konuştu. Konuşmaların ardından oylama yapıldı. Yapılan oylamada önce Başkanlık tezkeresi oylandı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar katip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle elektronik oylama yapılmasına karar verdi. Yapılan oylamada Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Daha sonra teklifin maddelerine geçilmesi oylandı ve kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar sonuçları açıkladıktan sonra CHP milletvekilleri slogan attılar. AK Parti milletvekilleri de 'Ahlaksız CHP' şeklinde slogan attılar. - ANKARA