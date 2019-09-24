Son Dakika Haberleri: Tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'
Son Dakika Politika Haber

Tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'

1 saat önce

TBMM'de personele, işitme engelli ziyaretçiler ile doğrudan iletişim kurmak ve iletişim engelini aşabilmek için işaret dili eğitimi veriliyor.

Tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi', System.String[]

TBMM'de personele, işitme engelli ziyaretçiler ile doğrudan iletişim kurmak ve iletişim engelini aşabilmek için işaret dili eğitimi veriliyor.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nca, Meclis'in 2019 yılı Eğitim Planı kapsamında Ziyaretçi Kabul Personeli ve Koruma Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla verilen eğitim, bir hafta önce başladı. Personelin işitme engelli ziyaretçilerle etkin iletişim kurmalarını amaçlayan eğitim 'parmak abecesi', 'temel işaret dili bilgisi', 'kendini tanıtma', 'tanışma için soru cümleleri', 'temel iletişimde gerekli olacak yardım isteme ve yardım etmek için kullanılacak cümleler' ve 'karşılıklı konuşma pratikleri' konu başlıklarıyla veriliyor. Meclis televizyonu muhabirlerince verilen eğitim, 1 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

Halkla İlişkiler, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı
Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu! Egemen Bağış: Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni ilgilendirmiyor İmamoğlu, İstanbullu seçmenin yüzde 51,8'inin kendisinden memnun olmadığını belirten araştırma sonucunu yorumladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:49:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbmm'de personele 'işaret dili eğitimi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]