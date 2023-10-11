TBMM'de Saadet Grubu'nun koltuk sorunu, Bahçeli'nin devreye girmesiyle çözüldü

Seçim sonrasında kurulduğu için TBMM açıldığında Genel Kurul salonunda kendilerine yer ayrılmamış olan Saadet Grubu'nun sorunu bugün çözüldü. Yaşanan kriz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin getirdiği öneriyle giderildi. Buna göre MHP Grubuna ayrılmış olan öndeki dört koltuktan ikisi Saadet Grubu'na verildi. Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri artık bu iki koltuğun arkasındaki sıralara oturacak.

TBMM'DE KRİZ ÇIKARDI

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi'nin yer sorunu tekrar gündeme geldi. Saadet Partisi grubu geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Genel Kurul salonunun uç noktasında, Başkanlık Divanı'na yakın noktada bulunan komisyon sıralarına oturdu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bugünkü birleşimin açılışında doğrudan bu konuya değinerek, anayasa aykırı olan bu durum giderilene kadar Genel Kurul'un çalışmamasını önerdi. Birleşimi yönetin Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ise Danışma Kurulu'nun halen bu konu için toplantı halinde olduğunu söyledi.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerinden söz alarak, "Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdi haklar hala sağlanmamıştır, oturma düzeni hala sağlanmamıştır. Biz sizden değerli başkanım, bu oturma düzeninin sağlanmasını ve bunla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını, aksi taktirde de usul tartışması başlatacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Karaca birleşime ara verdi. Verilen arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'li milletvekilleri yerlerini Saadet Partisi milletvekillerine verdi. MHP grubu ile Saadet Partisi grubu böylece komşu olurken, Yeşil Sol Parti grubu ile MHP grubu arasına Saadet Partisi milletvekilleri oturmuş oldu.

BAHÇELİ VE MHP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kendilerine yer vermeyen AK Parti grubunu eleştirerek, "Biz bu konuda, Meclis Genel Kurulu'nda ön tarafta 12 koltuğu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir anlayış bekliyorduk. Çünkü diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var. Grup başkan ve başkanvekillerinin ancak oturabileceği bir düzendi. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu. Orada MHP'nin Grup Başkanvekili Sayın Erhan Bey şunu ifade ettiler, Sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir talimatı olduğunu, Sayın Devlet Bahçeli bu sorun çözülemiyorsa, MHP olarak kendilerine düşen 4 koltuktan 2 tanesini rızaları ile verebileceklerini ifade ettiler. Biz de Sayın Devlet Bahçeli'ye, MHP grup başkan ve başkanvekillerine, milletvekillerine göstermiş oldukları bu nezaket ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımızın da bir not olarak almasını rica ediyoruz" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay da "MHP grubu olarak, yan yana ve hiçbir şarta tabi olmaksızın, karşılıklı anlayış ve rıza, demokratik düşünce itibariyle Saadet Partisi grubu arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına. Bunun gerçekleşmesinden dolayı da biz de MHP olarak gayet mutlu ve memnununuz" dedi.