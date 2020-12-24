TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı - Son Dakika

TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı

24.12.2020 10:59
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı, System.String[]

TBMM Dilekçe Komisyonu'na sağlık çalışanları için her yıl çeşitli gerekçelerle verilen şikayet dilekçelerinin yerini bu yıl teşekkür dilekçeleri aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na sağlık çalışanları için her yıl çeşitli gerekçelerle verilen şikayet dilekçelerinin yerini bu yıl teşekkür dilekçeleri aldı. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Geçtiğimiz yıllarda belki hastalık nedeniyle, duygusal nedenlerle sağlık personelimizden ciddi şikayetler oluyordu. Ama bu dönem bu dilekçelerin sayısında büyük oranda azalma görüyoruz. Tam tersi sağlık personelimize teşekkür ve takdir dilekçeleri geldi" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, DHA'ya yaptığı açıklamada Mart ayından itibaren Türkiye'de görülmeye başlanan koronavirüs salgınının etkilerinin komisyona da yansıdığını söyledi. Satır, 2020 yılında çalışmaları pandemi kuralları çerçevesinde yürüttüklerini belirtti. Bu sene komisyona 6 bin 224 adet dilekçe geldiğini, bu dilekçelerin geçmiş senelerden kalanlarla ile birlikte 5 bin 187'sini karara çıkardıklarını kaydetti. Satır, bu dilekçelerin büyük kısmının erkeklerden olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen dilekçe sayısının daha fazla olduğunu, en az dilekçenin ise Tunceli ve Bayburt'tan geldiğini bildirdi.

'PANDEMİ TEDBİRLERİNİ BEĞENEN DE BEGENMEYEN DE VAR'Satır, bu dönem gelen dilekçelerin çoğunlukla pandemi süreciyle ilgili geldiğini aktararak, "Pandemi ile ilgili alınan tedbirleri beğenenler var, beğenmeyen var, tavsiyelerde bulunan vatandaşlar var. Vatandaşımızın bu anlamda çok ciddi bir duyarlılığı var. Maskeyi takmanın gerekli olmadığını söyleyenler de var. Tam tersi 'maskeyi bilinçli ve daha düzenli takmalıyız' diyen var. Aşı konusunda farklı görüşler var. Biz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlarla kendilerine cevap veriyoruz" ifadelerini kullandı.'ŞİKAYET DİLEKÇELERİNİN YERİNİ TEŞEKKÜR DİLEKÇELERİ ALDI'Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, önceki yıllarda sağlık çalışanlarıyla ilgili ciddi şikayetler geldiğini; ancak bu dönem pandemi sürecinde bu şikayet dilekçelerinin yerini takdir ve teşekkür dilekçelerinin aldığını söyledi. Satır, şöyle konuştu: "Özellikle sağlık personeliyle ilgili gelen dilekçeler var. Burada memnuniyet verici olan vatandaşımızın sağlık ekibimize; sağlık bakanından, hastanedeki temizlik görevlisine kadar bu işin içinde bir fiil bulunan insanlara teşekkür ve takdirlerini göndermiş olmaları. Geçtiğimiz yıllarda belki hastalık nedeniyle, duygusal nedenlerle sağlık personelimizden ciddi şikayetler oluyordu. Bu şikayetleri tabii hem sağlık bakanlığındaki müfettişler hem teftiş kurulları inceliyordu. Çoğunda da verilen şikayet dilekçesinin duygusal nedenlerle, hastalık psikolojisiyle verildiğini görüyorduk. Ama bu dönem bu dilekçelerin sayısında büyük oranda azalma görüyoruz. Tam tersi sağlık personelimize teşekkür ve takdir dilekçeleri geliyor. Bunu bizim insana verdiğimiz değer veya vefanın bir değeri olarak görüyorum. Şikayetler çok azaldı. Tam tersine sağlık çalışanlarına teşekkür dilekçeleri çok fazla. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da vatandaşlardan çok fazla dilekçe geliyor."'BAKANLIKLARA TEDBİRLERİ SORDUK'Belma Satır, pandemi sürecinin başında komisyon olarak bütün bakanlıklara bir yazı yazarak aldıkları tedbirleri sorduklarını hatırlatarak, "Onların cevaplarını vatandaşlardan gelen dilekçelerle değerlendirmeye çalıştık. Mesela Aile ve Çalışma Bakanlığımızdan gelen, 'kısa çalışma ödeneği' ile ilgili bilgi bizim çok işimize yaradı. Vatandaşlarımızın özellikle iş arayanların işsizlikle ilgili dilekçe gönderen vatandaşlarımıza bakanlığımızdan gelen, kapsamlı kısa çalışma ödeneği veya diğer sosyal destek kapsamlı cevap ve yazıyı gönderdik" ifadelerini kullandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na pandemi sürecinde hiç yardım alamayan vatandaşlardan da dilekçe geldiğini belirten Satır, "Bu vatandaşların dilekçelerini ilgili valiliklere göndererek yardım almalarını sağladık. Özellikle pandemi sürecinde sosyal destekler arttığı için vatandaşlara çok daha kolay yardımcı olduk" dedi.

TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı

Belma Satır, Bayburt, Ankara, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de sağlık çalışanlarını şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı - Son Dakika


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