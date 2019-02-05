TBMM'de Sandalye Dağılımı
47 dakika önce
Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 291'e çıktı.
Manisa Milletvekili Tamer Akkal
'ın katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 291'e çıktı.
Akkal'ın istifasıyla, İYİ Parti
'nin sandalye sayısı 39'a düştü.
TBMM'de CHP
'nin 142, HDP
'nin 65, MHP
'nin 50, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi
Partisinin 2, Demokrat Partinin 1, Büyük Birlik Partisinin 1 milletvekili bulunuyor.
TBMM'de 2 de bağımsız milletvekili yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:18 Kaynak: AA
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