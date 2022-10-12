CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü - Son Dakika
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CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü

12.10.2022 19:19

Sosyal medya ve internet medyasında yeni yaptırımlar öngören Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın görüşmeleri esnasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız arasında gerginlik meydana geldi. Yıldız'ın "Terbiyeli ol benimle konuşurken" sözleri sonrası sinirden deliye dönen Altay, "Sen terbiyesizsin. Ne dedim de 'terbiyeli ol' diyorsun bana. Terbiyesiz adam" diye bağırdı.

İnternet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören Dezenformasyonla Mücadele Yasası kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor.

"YOLSUZLUK VAR DİYEN KODESE"

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Tayyip Bey'in üç gün önce söylediğini şöyle okuyalım: 'Yolsuzlukların konuşulmadığı, rüşvetin konuşulmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle konuşulmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz, bunu biz yaparız, şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.' Bu yasa, işte, o hazırlık bu yasa, bu yasa o. Ve İletişim Başkanı da ilk tebriğini yayınlamış, hayırlara vesile olsun inşallah. Dezenformasyon bülteni, bak, bak, bak; cambaza bak. Şimdi, buraya madde madde dezenformasyonları yazmış. Şimdi bu yasa çıkacak, Fahrettin Altun her hafta böyle bir bülten yayınlayacak ve savcılar bu bülteni komut kabul edip; yazıklar olsun öyle savcılara da, yoksulluk var diyen kodese, rüşvet var diyen kodese, yolsuzluk var diyen kodese, böyle bir düzene de yazıklar olsun."

"YOLSUZLUKLA BİZİ YAN YANA GETİREMEZSİNİZ"

Altay sözlerinin devamında, bu yasaya karşı TBMM İçtüzüğü'nün kendilerine verdiği bütün hakları kullanacaklarını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Yapıyorsunuz zaten yapıyorsunuz" diye seslendi. Altay ise "Daha yapacağız, merak etme sen" dedi.

KARŞILIKLI ATIŞTILAR

Altay ile Yıldız arasında karşılıklı atışmalar oldu. Altay, "Yolsuzlukların örtbas edilmesi senin ne işine geliyor onu da anlamış değilim" dedi. Feti Yıldız ise "Bizim işimize gelmez. Sizin işinize gelir" karşılığını verdi. Altay'ın "Sözümü kesme, otur yerine" sözleri karşısında Yıldız, "Terbiyeli ol benimle konuşurken" dedi.

ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI

Altay ise "Sen terbiyesizsin. Ne dedim de 'terbiyeli ol' diyorsun bana. Terbiyesiz adam" diyerek adeta çileden çıktı. Feti Yıldız'ın "Yolsuzluk… Bizim dünyamızda yok öyle bir şey" sözlerine Engin Altay "Konuşma. Payanda oluyorsun" dedi. Yıldız ise "Yolsuzlukla bizi yan yana getiremezsiniz" karşılığını verdi. Altay ise "Gelme o zaman" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü - Son Dakika
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