TBMM'de, satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101'inci kuruluş yılı kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen '23 Nisan Çevrimiçi Ombudsmanlık Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilerin ödülleri TBMM'de düzenlenen törenle verildi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop, TBMM Başkanı olarak bundan sonraki 23 Nisan'larda bu anlamlı etkinliğin devam etmesini istediğini söyledi. Şentop, "Satranç, masa oyunları arasında, tarih boyunca icat edilen en başarılı ve en stratejik oyundur. Böyle bir oyunda başarılı olmak düşünme gücü yüksek bir kişi olmayı gerektirmektedir. Turnuvaya katılan her kardeşimizin de düşünme gücünün yüksek bir seviyede olduğuna eminim. Satranç, Hindistan'da ortaya çıkmış; Çin'de, Orta Asya'da, Mezopotamya'da, Anadolu'da oynandığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiş bir zeka oyunudur" dedi.

Satranç oyununun Hintli bir bilge tarafından icat olunduğunun bilindiğini belirten Şentop, "Tarihi 4 bin yıl geriye giden ve insanların ilgisinin sürekli arttığı bu zeka oyunu için, sizin tabirinizle 'popülerliğini hiç kaybetmeyen yegane oyundur' desek yanlış olmaz. Hatta bugün milyonlarca kişi tarafından cep telefonlarına indirildiğini ve en beğenilen oyunlardan biri olduğunu biliyoruz" diye konuştu.Satrancın, bir oyundan ibaret olmadığını kaydeden Şentop, "Edebiyattır, stratejidir, sanattır, rekabettir velhasıl bizatihi hayatın kendisidir. Satranca, özellikle gençlerin, sizlerin ilgisinin her geçen gün artması beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizlerin satrançta olduğu gibi maddi ve manevi değerlerimizi korumak için aklınızı, öngörünüzü kullanacağınıza, sabırla ve sebatla çalışacağınıza olan inancım artıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TSF Başkanı Gülkız Tulay ile protokol üyeleri, turnuvada dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.