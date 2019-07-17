Son Dakika Haberleri: TBMM'de şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon
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TBMM'de şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon

17 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM'de şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon, System.String[]
TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:12 
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