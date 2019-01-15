Son Dakika Haberleri: TBMM'de, 'Suriye' Konulu Araştırma Önergesi Gizli Oturumda Ele Alındı

TBMM'de, 'Suriye' Konulu Araştırma Önergesi Gizli Oturumda Ele Alındı

1 saat önce

İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oturumda görüşüldü.

TBMM'de, 'Suriye' Konulu Araştırma Önergesi Gizli Oturumda Ele Alındı, System.String[]
İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oturumda görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, ABD ile Menbic başta olmak üzere, Fırat'ın doğusu için herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı, operasyondan vazgeçilmiş ise bir anlaşma gereğince mi vazgeçildiği, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinde duyurduğu Suriye sınırında 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma teklifinin ayrıntıları, Amerika'nın YPG terör örgütüne silah ve mühimmat desteği verirken ulaşımı Türkiye sınırları üzerinden sağlayıp sağlamadığı ve bu doğrultuda İncirlik Hava Üssü'nü kullanıp kullanmadığının araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesinin gizli oturumda görüşülmesine karar verildi. Önergenin kapalı oturumda ele alınmasından sonra gündemdeki konulara geçildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

İYİ Parti, Suriye, Politika
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