TBMM'de, 'Suriye' Konulu Araştırma Önergesi Gizli Oturumda Ele Alındı
1 saat önce
İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oturumda görüşüldü.
İYİ Parti
'nin 'Suriye
' konulu araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oturumda görüşüldü.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
, ABD
ile Menbic başta olmak üzere, Fırat
'ın doğusu için herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı, operasyondan vazgeçilmiş ise bir anlaşma gereğince mi vazgeçildiği, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinde duyurduğu Suriye sınırında 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma teklifinin ayrıntıları, Amerika
'nın YPG terör örgütüne silah ve mühimmat desteği verirken ulaşımı Türkiye
sınırları üzerinden sağlayıp sağlamadığı ve bu doğrultuda İncirlik
Hava Üssü'nü kullanıp kullanmadığının araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından İYİ Parti'nin 'Suriye' konulu araştırma önergesinin gizli oturumda görüşülmesine karar verildi. Önergenin kapalı oturumda ele alınmasından sonra gündemdeki konulara geçildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:55 Kaynak: DHA
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