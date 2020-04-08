TBMM'de terör tartışması - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) iki partinin milletvekilleri arasında terör tartışması yaşandı.



TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Genel Kurulda Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını isteyince Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri ile aralarında tartışma çıktı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un "Hainleri affetmemizi kimse beklemesin" sözlerinin ardından milletvekilleri oturdukları sıralardan kalkarken, TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. Her iki partinin milletvekilleri arasında tartışma büyümeden sona erdi. - ANKARA