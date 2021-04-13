TBMM'de toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

TBMM ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye TBMM adına Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek, Öz Büro İş Sendikası adına ise Genel Başkan Baki Gülbaba imza attı. TBMM İdari Teşkilatı'nda görev yapan sürekli işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınan toplu iş sözleşmesinin süresi, 31 Ekim 2020'de sona erdi.

TBMM'de sürekli işçi olarak görev yapan personelin; ihale şartnamelerinde belirlenen asgari ücret artırımına uygulanan yüzde farklılıklarından kaynaklanan ücret dengesizlikleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un takdiri ve talimatları doğrultusunda, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere günlük yevmiyeleri üzerinde iyileştirme yapılarak giderildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında TBMM İdari Teşkilatı'nın Ankara, İstanbul ve Yalova birimlerinde görev yapan sürekli işçilerin günlük yevmiyeleri artırıldı ve 819 işçinin ücretleri eşitlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Öz Büro İş Sendikasının, TBMM'de sözleşme imzalayabilmesi için yeterli sayıda üyesinin bulunduğunun tespiti ile sendikaya yetki verilmesinin ardından, TBMM İdari Teşkilatı ile Öz Büro İş Sendikası, yeni toplu iş sözleşmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda işçilerin ücret, diğer mali ve sosyal hakları ile disiplin hükümleri üzerinde madde madde görüşme yapılarak anlaşma sağlandı ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında mutabakata varıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un talimatıyla TBMM İdari Teşkilatı'nda görev yapan sürekli işçilerin ücret dengesizliğini gideren çalışmasında yemek, yol, evlenme, ölüm, doğal afet, öğrenim, çocuk, yakacak, bayram ve askerlik yardımı gibi diğer sosyal yardımlara ilişkin birçok kalemde de iyileştirme yapıldı. - ANKARA