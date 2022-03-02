TBMM'de "Ukrayna" konulu kapalı oturum - Son Dakika
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TBMM'de "Ukrayna" konulu kapalı oturum

02.03.2022 17:21
TBMM'de "Ukrayna" konulu kapalı oturum

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Ukrayna için kapalı oturum yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Ukrayna için kapalı oturum yapıldı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan oturumda Rusya-Ukrayna arasındaki kriz değerlendirildi. AK Parti Grubu'nun önerisi ile kapalı yapılan oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerine bilgi verdi. Siyasi parti gruplarının da görüşlerini dile getirdiği toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Genel Kurulun kapalı oturuma geçmesi üzerine TBMM'deki basın koridorunda bulunan bürolar boşaltılarak, parlamento muhabirleri dışarı çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu, İçtüzüğün 70. maddesi uyarınca bir siyasi parti grubunun yahut 20 milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabiliyor.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

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AK Parti, Ukrayna, Rusya, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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