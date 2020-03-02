TBMM'de virüse karşı dezenfektanlı önlem - Son Dakika
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TBMM'de virüse karşı dezenfektanlı önlem

7 saat önce

TBMM'de virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla 284 noktaya dezenfektan aparatı monte edildi.

TBMM'de virüse karşı dezenfektanlı önlem, System.String[]

TBMM'de virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla 284 noktaya dezenfektan aparatı monte edildi.

TBMM Başkanlığı, özellikle salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları sırasında kalabalığın olduğu giriş çıkışlarda salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla yeni çalışma başlattı. TBMM'nin giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarında viral enfeksiyon ve virüslere karşı 284 noktaya dezenfektan aparatı yerleştirildi. TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu, iktidar ve muhalefet kulisleri, giriş holleri, basın koridoru, koridorlar, grup katlarına da bu temizleme araçlarından konuldu. Ayrıca Meclis'te bazı alanlara, Sağlık Bakanlığı'nca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:12 Kaynak: DHA
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