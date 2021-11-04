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TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi - Son Dakika

TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi

04.11.2021 00:16

TBMM'de AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında "Viva Zapata" tartışması yaşandı. CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Partili vekillerin Cumhurbaşkanına methiyeler dizdiğini belirterek, Viva Zapata filmini örnek gösterdi. Zapata karakterinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü söyleyen Şener'e yanıt veren Bakan Mustafa Varank ise, "Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtagler açıldı. Böyle bir ortamda Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiği düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında "Viva Zapata" kavgası yaşandı.

ABDÜLLATİF ŞENER "VİVA ZAPATA" ÖRNEĞİ VERDİ

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidar partisinin milletvekillerinin, Cumhurbaşkanının ne kadar yanlışı varsa onlar üzerine methiyeler dizdiğini belirterek, Viva Zapata filmini hatırlattı. Zapata karakterinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü belirten Şener, şunları söyledi: "Yasama organı yürütmeden bağımsızdır. Sayın Cumhurbaşkanının ne kadar yanlışı varsa o yanlışların üzerine bir destan yazıyorsunuz. Öğrencilik yıllarımda bir film izlemiştim Viva Zapata. Meksika'da köylü ayaklanmalarını anlatıyor. Despot bir yönetim var. Zapata köylülere önder oluyor, yönetimi devralıyor. Aynı o despot liderler gibi kardeşinin köylülere zulmettiğini görünce onu köylülerin önünde öldürüyor ve bir efsane, bir kahraman haline geliyor. Sonunda pusu kurularak kurşuna diziyorlar. Cesedi tanınmayacak şekle geliyor, köy meydanına atıyorlar.

TBMM'de 'Viva Zapata' kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi

"OLUR OLMAZ DESTANLARDAN VAZGEÇİN"

Herkes tartışmaya başlıyor. Bazıları 'Zapata ölmüş.' derken, bazıları 'Zapata ölümsüzdür, ölür mü hiç, ölmemiştir, yaşıyordur, bu ceset de onun değildir.' diyor. Bu tartışmalar arasında film şu cümle ile bitiyor, 'Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum, güçlü lideri ne yapsın.' Demokratik kültür, toplumun güçlü olduğu, vekillerin güçlü olduğu, kendi kimliği ve kişiliğinin önemli olduğuna inanan bir rejimdir. Herkes kendisini birisinde birleştirmeye çalışıyor. Olur olmadık destanlar yazıyor. Bunlardan vazgeçin arkadaşlar. Toplum ve bu parlamento güçlü olduğu takdirde ülke düzelir."

VARANK: ŞENER'İN BU ÖRNEĞİ ÖZELLİKLE SEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şener'e yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada açılan "Ölmüş" etiketini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Ebubekir arasındaki hikayeyi anlatsaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

TBMM'de 'Viva Zapata' kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi

CHP'Lİ VEKİLLER MASALARA VURARAK VARANK'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" diyip masalara vurarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuştu.

İTİŞME YAŞANDI

Masalara vurarak tepkilerini sürdüren CHP'li milletvekilleri bu kez de Bakan Varank'ın oturduğu bölüme giderek, Varank'tan özür dilemesini istedi. Bu sırada AK Partili milletvekilleri de araya girince bir süre vekiller arasında itişme yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından toplantıya kaldığı yerden devam edildi.

TBMM'de 'Viva Zapata' kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi
TBMM'de Viva Zapata tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi

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Son Dakika Güncel TBMM'de 'Viva Zapata' tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi - Son Dakika
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