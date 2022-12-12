İstismar skandalı sonrası vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜGVA'dan cevap: Bu iftiralar karalama kampanyasıdır - Son Dakika
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İstismar skandalı sonrası vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜGVA'dan cevap: Bu iftiralar karalama kampanyasıdır

12.12.2022 23:15

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismar iddialarına isyan edip, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) tepki geldi. Vakıftan, "Bu iftiralar, 'Çamur at, izi kalsın' zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır" açıklaması yapıldı.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirip cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddiaları Türkiye'nin gündemine otururken, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. TBMM kürsüsüne bazı vakıfların isminin yazılı olduğu dövizle çıkan CHP'li Kaya, TBMM'de yaptığı konuşmada, "MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor" ifadelerini kullandı.

"STK'LARIMIZI AŞAĞILIK BİR OLAY İLE AYNI CÜMLEDE ZİKRETMEKTEN ÇEKİNMEMEKTEDİR"

Yıldırım Kaya'ya tepki gecikmedi. Yazılı açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı, iftiraların karalama kampanyası olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vakıf kültürü; Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bir sünneti olarak bizlere miras kalmış, ecdadımızın 600 yıl sürdürüp bizlere emanet bıraktığı bir değerdir. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, bu emaneti başımızın üstünde taşımaktan iftihar etmekteyiz. Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir.

"KARALAMA KAMPANYASI"

Milletimizin meclisinde; gecesini gündüzüne katarak gönüllülük ile hizmet eden vakıflarımızın mensuplarına böyle bir iftirayı atanlar, gönül dünyalarını da ortaya koymuşlardır. Bizler, her daim iyiye ve güzele hizmet etmeye devam edeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrım yapmadan; tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu iftiralar tamamen "Çamur at, izi kalsın" zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin söz alan Milletvekili Yıldırım Kaya, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17.18'di. 2023 bütçesinde eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 9.17'ye düşmüş. Sonuç ortada dünyada ilk 500 üniversitesi içine giren üniversitemiz yok. 20 yılda yurt sorununu çözemediniz. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaat ve tarikatların kucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz. Çocuklarımızı okullarda açlıktan bayılan noktaya getirdiniz. Aç çocukların eli yakanızda olacak sayın Bakan. MEB ihtiyaç fazlası diye 62 milyar lirayı saraya devretmiş. Sözün özü eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz… Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz" demişti.

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Yıldırım Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstismar skandalı sonrası vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜGVA'dan cevap: Bu iftiralar karalama kampanyasıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstismar skandalı sonrası vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜGVA'dan cevap: Bu iftiralar karalama kampanyasıdır - Son Dakika
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