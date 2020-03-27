TBMM'de yemekhaneler kapatıldı, personele kumanya dağıtılıyor - Son Dakika

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TBMM'de yemekhaneler kapatıldı, personele kumanya dağıtılıyor
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yemekhanelerin kapatılmasının ardından personele kumanya dağıtılıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yemekhanelerin kapatılmasının ardından personele kumanya dağıtılıyor.
TBMM'de korona virüsü tedbirleri kapsamında personelin kullandığı yemekhaneler kapatıldı. Personele tedbirler kapsamında her gün kumanya dağıtılıyor. Kumanyaları özel kıyafetli, maske ve eldiven takan çalışanlar dağıtılıyor.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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