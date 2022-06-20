TBMM'de Yoğun Gündem

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta; İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, '6. Yargı Paketi' olarak nitelendirilen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, basın ve sosyal medya üzerinde yeni yaptırımlar öngören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun mesai yapacak. İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, 6. Yargı Paketi olarak nitelendirilen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, basın ve sosyal medya üzerinde yeni yaptırımlar öngören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yoğun gündemin yanı sıra öğrenci affı ve bedelli askerlikle ilgili tekliflerin de TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na ulaşan fezleke de TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden fezlekenin komisyon gündemine alınması bekleniyor.

Öte yandan partilerin grup toplantıları da salı ve çarşamba günü yapılacak.