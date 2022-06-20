TBMM'de Yoğun Gündem - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de Yoğun Gündem

20.06.2022 12:40
TBMM'de Yoğun Gündem

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta; İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, ‘6. Yargı Paketi’ olarak nitelendirilen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, basın ve sosyal medya üzerinde yeni yaptırımlar öngören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta; İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, '6. Yargı Paketi' olarak nitelendirilen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, basın ve sosyal medya üzerinde yeni yaptırımlar öngören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun mesai yapacak. İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, 6. Yargı Paketi olarak nitelendirilen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, basın ve sosyal medya üzerinde yeni yaptırımlar öngören Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yoğun gündemin yanı sıra öğrenci affı ve bedelli askerlikle ilgili tekliflerin de TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na ulaşan fezleke de TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden fezlekenin komisyon gündemine alınması bekleniyor.

Öte yandan partilerin grup toplantıları da salı ve çarşamba günü yapılacak.

YORUMLAR
500
Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Yoğun Gündem - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı
12:28 Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
12:04 Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor
11:46 Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:21 Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
10:53 İYİ Parti lideri Akşener, adaylık konusunda vurgu yapan belediye başkanlarına cevap verdi: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim
10:46 Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 12:44:42. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Yoğun Gündem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement