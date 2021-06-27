Üye Girişi
TBMM'de yoğun hafta - Son Dakika

TBMM'de yoğun hafta

27.06.2021 15:17

Meclis, 4. Yargı Paketi'nin de aralarında bulunduğu önemli düzenlemeler için bu hafta yoğun mesai yapacak.

Meclis, 4. Yargı Paketi'nin de aralarında bulunduğu önemli düzenlemeler için bu hafta yoğun mesai yapacak.

Genel Kurulu, haftaya, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna üye seçimiyle başlayacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti, diğeri ise MHP kontenjanından seçilecek.

EFEKT

Genel Kurulun Çarşamba günkü birleşiminde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen ve temel kanun olarak görüşülecek teklifle, eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayacak.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

EFEKT

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek.

Konutu terk etmeme yükümlülüğü altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak dikkate alınacak.

Hakim adayları ile avukat stajyerlerine de Anayasa Mahkemesi'nde staj yapma imkanı getirilecek.

TBMM'de yoğun hafta
TBMM'de yoğun hafta
TBMM'de yoğun hafta
TBMM'de yoğun hafta

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Yargı Paketi, AK Parti, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM'de yoğun hafta - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'in Benfica ile kurduğu bağlantı sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak 16:02 Fatih Terim'in Benfica ile kurduğu bağlantı sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı 15:43 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi 15:35 Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık 14:57 Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı 14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı 14:11 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı
Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu 13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı 12:22 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
15:43 Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:35 Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
14:57 Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık
14:56 Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı
14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı
14:10 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı
13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi         
16:04
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti         
15:43
1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti 1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti         
15:41
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti         
15:35
Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı         
14:56
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde hayrete düşüren tepki: Öl sen, geber Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde hayrete düşüren tepki: Öl sen, geber         
14:42
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi         
13:44
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti         
12:21
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 16:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de yoğun hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement