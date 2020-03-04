TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması - Son Dakika
Son Dakika Dünya TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması - Son Dakika Dünya

TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması

6 saat önce

TBMM'de yumruk yumruğa kavga, savcılık CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlattıView on euronews.

TBMM'de yumruk yumruğa kavga, savcılık CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlattıView on euronews

TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi, kavga, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:27 
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