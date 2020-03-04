Son Dakika › Dünya › TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması - Son Dakika Dünya
TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması
6 saat önce
TBMM'de yumruk yumruğa kavga, savcılık CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlattıView on euronews.
TBMM'de yumruk yumruğa kavga, savcılık CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlattıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:27
Son Dakika Melih Gökçek'ten CHP'li Özkoç'un kavga sonrası ortaya çıkan fotoğrafına ilk yorum: Kafa resmen çökmüş Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine sert tepki: Siyasetin içinde olmaması gereken biri Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı