TBMM'de yüzü aşkın milletvekili ve personeli muayene eden doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı

Umreden gelen 100'ü aşkın milletvekili ve birçok personeli muayene eden Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı.



Geçtiğimiz cuma günü ateş ve öksürük belirtileri görülmesi üzerine Covid 19 testi yapılan Y.B. adlı doktorun ilk sonuçları negatif çıkmış ancak tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alınmıştı.