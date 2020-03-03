TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi - Son Dakika

TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib toplantısı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib toplantısı sona erdi.
TBMM'de kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib toplantısı yaklaşık altı saat sürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorusu üzerine İdlib'de 1 şehidin olduğunu ifade etti. Akar, konuyla ilgili olarak açıklama yapılacağını kaydetti.
(İHA)
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