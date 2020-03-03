TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi - Son Dakika
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TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib toplantısı sona erdi.

TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib toplantısı sona erdi.

TBMM'de kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib toplantısı yaklaşık altı saat sürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorusu üzerine İdlib'de 1 şehidin olduğunu ifade etti. Akar, konuyla ilgili olarak açıklama yapılacağını kaydetti.

(İHA)

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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