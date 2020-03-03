TBMM'deki kritik İdlib toplantısı sona erdi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib toplantısı sona erdi.

TBMM'de kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib toplantısı yaklaşık altı saat sürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorusu üzerine İdlib'de 1 şehidin olduğunu ifade etti. Akar, konuyla ilgili olarak açıklama yapılacağını kaydetti.

(İHA)