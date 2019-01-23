Son Dakika Haberleri: TBMM'deki Türkpa Çalıştayı

TBMM'deki Türkpa Çalıştayı

1 saat önce

TÜRKPA Çalıştayı Oturum Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Doğa bizim en büyük hazinemizdir ve bu hazinenin korunmasında gereken hassasiyeti göstermek bizler için bir zarurettir.

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TÜRKPA Çalıştayı Oturum Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Doğa bizim en büyük hazinemizdir ve bu hazinenin korunmasında gereken hassasiyeti göstermek bizler için bir zarurettir." dedi.

TBMM'de düzenlenen TÜRKPA Çalıştayı'nın ikinci oturumunda "Doğal Kaynakların Çevreye Uyumlu Kullanımı İçin Mevzuat ve Uygulamalar" konusu ele alındı. Türkiye'nin yanı sıra üye ülke Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan temsilcileri doğal kaynakların verimli kullanımı hakkında ülkelerinde uygulanan mevzuatlara ilişkin sunumda bulundu.

Sunumların ardından konuşan oturum başkanı Şeker, dost ve kardeş ülke temsilcilerini TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bağımsız Türk devletlerinin yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından önemli bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Şeker, bu doğal zenginliklerin Türk yurtlarına Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getirdi.

İnsanoğlunun gündelik yaşamında enerji ve doğal kaynaklarının yoğun kullanımı ile karşı karşıya olduklarını, insanlık tarihinde bu kadar yoğun kaynak kullanımının son dönemde olduğu kadar gerçekleşmediğini vurgulayan Şeker, "Gezegenimiz bitmez tükenmez kaynaklardan oluşmuyor. Çevreye uyumlu bir üretim ve tüketim gözetilmediğinde doğaya ve insana son derece zararı dokunuyor. En çok zararı ise nesli tükenmekte olan canlılar görüyor. Gerekli tedbirler alınmadığı zaman doğal dengeyi bozuyor, gelecek nesilleri unutuyoruz. Doğa bizim en büyük hazinemizdir ve bu hazinenin korunmasında gereken hassasiyeti göstermek bizler için bir zarurettir." dedi.

Çalıştay sonunda doğanın korunması adına alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan sonuç belgesinin oylaması gerçekleştirildi. Sonuç belgesi oy birliğiyle kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Politika
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