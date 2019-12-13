TBMM'den ABD Senatosu'na kınama - Son Dakika
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TBMM'den ABD Senatosu'na kınama

6 saat önce

ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına iilişkin kararı, TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının oylarıyla reddedildi.

TBMM'den ABD Senatosu'na kınama, System.String[]

ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına iilişkin kararı, TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı 'sözde soykırım' kararına ilişkin tezkere, okunarak kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından okunan tezkerede şu ifadeler yer aldı:

"ABD Senatosu'nun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle, uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırım iddiaları konusunda kabul ettiği kararın, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kınıyor ve reddediyoruz. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato'yu bağlamayacak bu karar açıkça kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektir. Sözde Ermeni soykırım tasarısı daha önce de bir çok kez ABD Senatosu'na gelmiştir ve reddedilmiştir. Manidardır ki, ABD çıkarları ne zaman Türkiye'nin politikaları ile ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele, Ermeniler ve 1915 olayları meselesi değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosu'nun umurunda değildir. Türkiye aziz milletimizin iradesine göre değildi ABD'nin taleplerine uygun politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosu'nun gündemine gelecektir."

Türkiye'nin, ABD Senatosu'nun kararını ve baskı araçlarını dikkate almaksızın, bölgesindeki milli çıkarları ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edeceğini belirtilen tezkerede, kararın reddedildiği belirtilerek, kararın Resmi Gazete'de yayınlanacağı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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