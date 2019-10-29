TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
1 saat önce
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendiANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
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