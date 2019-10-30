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TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

34 dakika önce

TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendiANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Ulus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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