TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
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TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendiANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
TBMM'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi
ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.
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