TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika
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TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 parti yayınladıkları ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı.

TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 parti yayınladıkları ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı.


AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin yayınladığı ortak bildiride, "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Biçimde çözümün Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İYİ Parti, Türkiye, İdlib, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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