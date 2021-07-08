TBMM'den 'maket ev' mağdurlarına çözüm önerileri - Son Dakika

TBMM'de, Dilekçe Komisyonu bünyesinde, maket ev üzerinden yapılan satışlarda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon, raporunu tamamladı. Raporda; sermaye yeterliliği gibi nitelikleri taşımayan şirketlere yapı ruhsatı verilmemesi, sektörde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeye ilişkin hazırlık çalışmalarında kurumlar arası etkin iş birliği ve komisyon kurulması gibi öneriler yer aldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, ön ödemeli gayrimenkul satışlarında yaşanan sorunların araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan alt komisyon, raporunu tamamladı. Raporda; ön ödemeli satış sözleşmesi ile maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin geniş kapsamlı sorunların yaşandığı, sözleşme konusu gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği, teminat sağlama yükümlülüğünün şirketlerce yerine getirilmediği, mükerrer satışların yaşandığı, bağlı kredi kullanımı nedeniyle tapuların ipotekli olduğu, yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin yoğun mağduriyetler bulunduğu, kurumsal inşaat şirketlerinin yanı sıra küçük şirketlerce yapılan ön ödemeli satışlarda dolandırıcılık vakaları yaşandığı belirtildi.

KOMİSYONUN TESPİTLERİRaporda; çözüm önerileri de sıralanarak, tüketicilerin sahip oldukları haklar ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla görsel, yazılı ve sosyal medya kullanılarak bilinçlendirici yayınlar hazırlanması önerildi. Farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu aracılığıyla inşaat şirketlerinin reklamlarına sıkı denetim uygulanması tavsiye edildi.'YAPI RUHSATI VERİLMESİN'Bakanlığın, denetleme yetkisine haiz olduğu, sektörle alakalı tüm işlerde denetimlerini artırması, ön ödemeli konut sektöründe uygulanan mevzuat ile uygulamaya ilişkin işlemler üzerinde denetimle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının uyum ve iş birliğinin artırılması için ön ödemeli konut satışı/inşaatı yapacak müteahhitlerin sınıflandırılması, iş bitirme, sermaye yeterliliği gibi nitelikleri taşımayan ve ön ödemeli satış için yerine getirilmesi zorunlu teminat türlerinden birini sağlamayan şirketlere yapı ruhsatı verilmemesi önerildi. Kentsel dönüşüm projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Emlak Katılım Bankası vasıtasıyla hayata geçirilen hak ediş ve bina tamamlama sigortası teminat sistemlerinin ön ödemeli konut sektöründe de uygulanması ve tapu kayıtlarına tescil ve şerhlere ilişkin sorunlarla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışma yapması gerektiğinin altı çizildi.Ön ödemeli konut satışına ilişkin müteahhidin projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinden sonra ve satıştan önce projeyi nasıl finanse edeceğine ilişkin çalışma yapması; bu aşamada finansman kurumunun, ödemelerin tahsili ve müteahhide belli oranlarda aktarımına ilişkin sürece dahil edilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili olması istendi.BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNELİ ÇALIŞMA Raporda; mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ön ödemeli konuta ilişkin satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline otomatik şerh edilmesine yönelik mekanizmanın kurulması için Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin koordineli çalışması tavsiye edildi. Teminat usullerinden olan bina tamamlama sigortasının tabana yayılarak maliyetinin düşürülmesi için zorunlu sigorta haline getirilmesine ilişkin somut çalışma yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile koordineli şekilde çalışmalar yapılması önerilirken, sektörde ihtiyaç duyulduğu belirtilen olası yasal düzenleme hazırlık çalışmalarında Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin katkının verilmesi amacıyla iş birliğinin sağlanması tavsiye edildi.YASAL DÜZENLEME İÇİN KOMİSYONSuça karışan firmalarla illiyet bağı olan firma ve kişilerin MASAK'a bildirilerek, yapılan incelemenin sonuç elde edilebilir nitelikte olmasına katkı sağlaması istendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, sektörde ihtiyaç duyulduğu belirtilen olası yasal düzenlemeye ilişkin hazırlık çalışmalarında kurumlar arası etkin iş birliği önerisi getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm halinde bir kurul veya komisyon oluşturulması için hazırlık çalışmalarına başlanması istendi.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumları ile eş güdüm halinde çalışma yürütmesi değerlendirildi. Ön ödemeli konut satışı yapan müteahhitlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması önerisi de raporda yer aldı.