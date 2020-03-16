TBMM'den meclisteki 'koronavirüs' şüphesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM'den meclisteki 'koronavirüs' şüphesine ilişkin açıklama - Son Dakika

TBMM'den meclisteki 'koronavirüs' şüphesine ilişkin açıklama

6 saat önce

TBMM Başkanlığı, meclisteki koronavirüs şüphesine ilişkin, "Şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir meclis çalışanı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TBMM'den meclisteki 'koronavirüs' şüphesine ilişkin açıklama, System.String[]

TBMM Başkanlığı, meclisteki koronavirüs şüphesine ilişkin, "Şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir meclis çalışanı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanlığı, meclis personelinde koronavirüs şüphesine ilişkin açıklamada bulundu. TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Meclis personelinden, boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle meclis hastanesine başvuranlar olmuş, yapılan ilk muayenelerinde koronavirüsü belirtisine rastlanmamış, kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesine gidebilecekleri söylenmiş, ancak gidenlerin yurtdışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için Zekai Tahir Burak Hastanesinden de, 'evde dinlenmelerinin yeterli olacağı' ifade edilmiştir. Meclis hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip koronavirüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır" denildi.

Haber: ANKARA,-


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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