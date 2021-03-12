TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı - Son Dakika

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı

12.03.2021 20:11

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerini tamamladı.

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerini tamamladı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile 13 milletvekilinin yer aldığı heyet, incelemelerin ikinci gününde merkez Bizmişen ve Aksaray mahallelerinde yapılan deprem konutlarını inceleyip evlerine yerleşen depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Görüşmenin ardından heyet, AFAD Lojistik deposunu, inşaatı devam eden Afet Acil Durum Merkezini, Değirmenönü köyünde çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilen köy evlerini inceledi, aileleri ziyaret etti.

Uncuoğlu, burada yaptığı açıklamada, depremden sonra Elazığ'ın 12 noktasında 20 bin 750 konut inşa edildiğini söyledi.

Konutların yarısından fazlasının tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini belirten Uncuoğlu, "Yemişlik, Bizmişen ve Aksaray rezerv konut alanlarında inceleme imkanı bulduk. Oralardaki çalışmaları, konutlarını teslim alan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek yerinde görmüş olduk. Son derece kapsamlı işler yapıldığını, 12'den fazla Elazığ'ın değişik bölgelerinde konut alanları üretildiğini, 20 bin 750 konutun hemen hemen yarısının tamamlanarak hak sahiplerimizce kuralarının çekildiği büyük bir kısmına da vatandaşlarımızın yerleştiğini görmek bizleri ziyadesiyle sevindirdi." dedi.

Elazığ'da 6 bin 500 metrekare alanda inşa edilen, arama kurtarma eğitimlerinin de verileceği Acil Durum Merkezi inşaatında da incelemelerde bulunduklarını aktaran Uncuoğlu şunları konuştu:

"AFAD Lojistik depo ziyaretimizle de Elazığ'ın bu manada afet ve acil durum kabiliyetini, kapasitesinin ne derece önemsendiğini ve oradaki çalışmaların çok kapsamlı bir şekilde özellikle de depremde Elazığ'a büyük katkılar sağladığını müşahede ettik. Hemen lojistik depomuzun yanında inşaatı devam eden önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanan Afet Acil Durum Merkezini yaklaşık 6 bin 500 metrekare kapalı alanda, içinde afet arama kurtarma ekiplerinin eğitiminden diğer bütün çalışmalarına varıncaya kadar bütün acil durum müdahalesinin yürütüleceği altyapının kurulduğunu, bu manada çok kapsamlı, donanımlı ve merkezin Türkiye'de ilk 5'ten sonra Elazığ'a da kazandırıldığını müşahede etmek bizi de ziyadesiyle memnun etti."

"Depremzedelerin evlerinden memnun olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor"

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde çelik konstrüksiyon ve diğer bütün altyapı donanımlarıyla köy evleri yapıldığını tespit ettiklerini de aktaran Uncuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzedelerin evlerinden memnun olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor. Burada çok düşük ısınma maliyetleriyle çok uzun ömürlü, çok fonksiyonel kullanıma sahip olan bu konutların da hızlı bir inşaat süreci içerisinde çelik konstrüksiyon ve diğer bütün altyapı donanımlarıyla hazır bir vaziyete getirilip teslim edilmiş olması da gayet başarılı. Bütün bu gezimiz sonucunda gerçekten Elazığ'da çok kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü ve Elazığ'ın şehirleşmesine, depreme dirençli kent planlamasında gerek rezerv alanlar olsun gerek yerinde dönüşümler olsun gerekse afet konutu kapsamında yapılan çalışmalar olsun son derece isabetli olduğunu gördük."

Kentte yürütülen çalışmalarla Elazığ'ın tüm alanlarda cazibesini artırarak gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini dile getiren Uncuoğlu, "İnanıyoruz görüyoruz ki Elazığ böyle bir depremle tekrar karşılaştığında bu kadar büyük acılar bu kadar büyük kayıplar yaşamayacak. Her geçen gün Elazığ'ın tüm alanlardaki cazibesi artarak büyümeye gelişmeye devam eden, parlayan bir şehrimiz olacak." diye konuştu.

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı

Recep Uncuoğlu, Deprem, Elazığ, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı - Son Dakika


Son Dakika

Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti         
23:02
Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi         
22:57
CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi         
22:37
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi         
22:24
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 23:14:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, incelemelerini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei