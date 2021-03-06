TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı - Son Dakika

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı

06.03.2021 17:13

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı Komisyon, büyük İzmir depreminin ardından gelinen son durumu değerlendirdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen büyük depremin ardından kentte bir toplantı yaptı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı

Komisyon, büyük İzmir depreminin ardından gelinen son durumu değerlendirdi

İZMİR - Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen büyük depremin ardından kentte bir toplantı yaptı.

Depremlerin zararlarının en aza indirilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminin ardından kentteki toplantıda bir araya geldi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Birlik Binasında, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki toplantıda önemli görüşmeler yapıldı. Komisyon tarafından, İzmir depremiyle ilgili yapılan incelemelerin sonucunda geliştirilen öneriler toplantıda dile getirildi ve karşılıklı değerlendirilmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca komisyona, depremde evsiz kalan vatandaşlar için yapılan konutlar, proje alanları ve depremde riskli binalar için hazırlanan kentsel dönüşüm projeleri gibi konularda bilgiler aktarıldı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, 100 adet yıkılacak ya da yıkık, 618 adet ağır hasarlı, 660 adet orta hasarlı, 7 bin 671 adet az hasarlı ve 174 bin 435 adet hasarsız bina olmak üzere toplam 183 bin 484 adet binanın tespit edildiğini söyledi. Albayrak, toplam 888 bin 112 adet bağımsız bölümün bin 88 adedinin acil yıkılacak/yıkık, 3 bin 944 adedinin ağır hasarlı, 6 bin 617 adedinin orta hasarlı, 61 bin 537 adedinin ise az hasarlı olduğunu aktardı. Albayrak, hasarsız olarak tespit edilen bağımsız bölüm sayısının ise 814 bin 926 adet olduğunu belirtti.

Öte yandan toplantı sonunda, AFAD tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, özel AFAD arama kostümleri de tanıtıldı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Deprem Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı - Son Dakika


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