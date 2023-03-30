TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na Sunum Yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1118 Kayıp Çocuk Bildirimi Yapıldı.

TAMER ARDA ERŞİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda; deprem bölgesinde 1915 refakatsiz çocuktan 1766'sının ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun koruma altına alındığı, 8 çocuğun evlat edindirildiğini açıkladı. Şahin, ihbar hatlarına ise 1118 kayıp çocuk bildirimi yapıldığını, tedavisi devam eden 70 çocuğun ailesine ulaşıldığını, 181 çocuğun ailesine verildiğini, 463 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini ve 50 çocuğun da koruma altına alındığını aktardı. Şahin, 354 civarındaki ihbarın aşamalarının devam ettiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirildiğini söyledi. 1740 çocuğun kurumun bakımında olduğunu belirten Şahin, ailesinin yanında destek verilen çocuk sayısının 40 bin 759, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 1582 ve koruyucu aile sayısının da 1126 olduğunu bildirdi.

TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu, bugün Diyanet İşleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, komisyonu yaptığı sunumda; Diyanet'e bağlı 45 kişilik arama ve kurtarma ekibini deprem bölgesine gönderdiklerini ve hayatını kaybedenler için camilerde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı düzenlediklerini açıkladı. Kur'an kurslarında eğitime ara verildiğini belirten Dinç, 71 Diyanet görevlisinin depremde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dinç'in aktarımına göre; depremde hayatını kaybedenlerin defin hizmetleri için 9 bin 308 personel ile 1583 TIR ve 434 yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi. Camilerde bugüne kadar 678 bin 346 barındı. 3 bin 558 çadır bölgeye sevk edildi. 3 bin 500 konteyner ev depremzedeler için bölgeye gönderilirken, 1176'sının kurulumu tamamlandı. Dinç, Diyanet'in AFAD hesabına yardım olarak 310 milyon 646 bin 892 lira aktardığını da açıkladı.

303 CAMİ, 62 KUR'AN KURSU YIKILDI

Dinç, yıkılan cami ve Kur'an kursu sayısını da verdi. Dinç'in verdiği bilgilere göre; 303 cami yıkıldı, 3 bin 498 cami hasarlı, 222 cami lojmanı yıkıldı, 1162 cami lojmanı hasarlı, 8 yatılı Kur'an kursu yıkıldı, 60 yatılı Kur'an kursu hasarlı, 54 gündüz Kur'an kursu yıkıldı, 628 gündüz Kur'an kursu hasarlı durumda.

81 ÇOCUK KORUMA ALTINDA, 35'NİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI, 62 ÇOCUK HASTANEDE TAKİP EDİLİYOR

Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, deprem bölgesinde 1915 refakatsiz çocuktan 1766'sının ailesine teslim edildiğini, 62 çocuğun hastanede takip edildiğini ve 81 çocuğun da koruma altına alındığını ancak bu çocuklardan 35 tanesinin kimlik tespitinin henüz yapılamadığını açıkladı.

Şahin, ihbar hatlarına ise 1118 kayıp çocuk bildirimi yapıldığını, tedavisi devam eden 70 çocuğun ailesine ulaşıldığını, 181 çocuğun ailesine verildiğini, 463 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini ve 50 çocuğun da koruma altına alındığını aktardı. Şahin, 354 civarındaki ihbarın aşamalarının devam ettiğini ve bunu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirdiklerini söyledi.

"EVLAT EDİNMEK İÇİN 67 BİN KİŞİ BAŞVURDU"

Şahin'in sunumunda evlat edindirme çalışmalarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız tarafından depremin ilk gününden bugüne kadar koruyucu aile olma talebiyle 325 bin 971, evlat edinme için ise 67 bin 118 başvuruda bulunulmuştur. Başvuruda bulunan ailelerimizin talepleri değerlendirilmektedir. Başvuru sahipleri ile gruplar halinde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Koruyucu aile bilgilendirme toplantılarına katılan 26 bin 502 aileden 8 bin 374'ünün sürece devam etmek istediği, 399'unun ise evlat edinme hizmetine başvurmak istediği tespit edilmiştir. Evlat edinme bilgilendirme toplantılarına katılan 1829 aileden 1053ünün sürece devam etmek istediği, 54'ünün ise koruyucu aile hizmetine başvurmak istediği tespit edilmiştir."

8 ÇOCUK EVLAT EDİNDİRİLDİ

Şahin, kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 1740, koruma altına alınmadan ailesinin yanında destek verilen çocuk sayısının 40 bin 759, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 1582 ve koruyucu aile sayısının da 1126 olduğunu, 8 çocuğun da evlat edindirildiğini bildirdi. Şahin, "Kimliksiz ve ailesine ulaşılamayan tüm çocukların DNA testi yaptırıldı" dedi.

"3 ÇOCUK DNA EŞLEŞMESİ SONUCU AİLELERİYLE BULUŞTURULDU"

Şahin, çocukların kimlik tespitine yönelik şu bilgileri verdi:

"Adalet Bakanlığı ile irtibata geçerek, depremin ilk sıcak anında acil servislerde vefat olarak geçen ve DNA örnekleri, fotoğraflaması yapılarak defnedilen, kimlik tespiti yapılamadan defnedilen vatandaş ve özellikle çocukların fotoğraflarını da temin ettik. Kendimize katalog oluşturduk. Bize gelen ihbarlarda hem Adalet Bakanlığı'ndaki kataloğu hem Sağlık Bakanlığı'ndaki afet yardım destek programındaki yaralı çocukları, tüm verileri ve fotoğrafları derin görünüm programı ile destekleyerek, benzerliklerini yakalıyoruz. Çocuk hayatta ve hastanedeyse aileyi hastaneye, bizim çocuk kuruluşlarımızdaysa çocuk kuruluşlarına, vefat ettiyse gerekli kolluk birimlerine yönlendirmesini yapıyoruz. Kendi kurumlarımızda kimlik tespiti yapılamayan çocuklarımızın DNA örneklerini de aldık, DNA sonuçları çıktı. Aileler DNA örneği verdiğinde eğer kurumdaysa bu eşleşmeyi hızlıca yapıyoruz. Hastanede tedavisi devam eden çocuklarımızın DNA süreçleri de Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütüldü. DNA eşleşmesinde aileler çocuklarını bulabiliyorlar. Dün itibariyle 0-1 yaş 3 bebeğimizi DNA eşleşmesi sayesinde aileleriyle kavuşturduk."

"CEMAATLERE TESLİM EDİLMESİ NE KADAR DOĞRU?"

Sunumun ardından söz alan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremin ardından çocukların ilk 3 gün güvenliği konusunda zafiyet yaşandığını belirterek "İlk 3 gün kaybolan çocuklarla ilgili bilgi var mı elinizde" diye sordu. Şevkin, Bakan Derya Yanık'ın bazı çocukların Bakan Derya Yanık'ın ailelerinin izniyle verildiği açıklamasını anımsatarak "Bu çocukların tercih hakkı yok, reşit değiller. Herhangi bir cemaati tercih edebilme şansı da yok. Bu çocukların farklı cemaatlere teslim edilmesi ne kadar doğru" sorusunu yöneltti.

Şahin, çocukların teslimine ilişkin ise şunları söyledi:

"325 bin koruyucu aile başvurumuz var. Çocuklarımızı ailelerine kavuşturana kadar ne koruyucu aileye ne de evlat edindirmeden faydalandırmayacağımızı özellikle belirtiyoruz. Şu an itibarıyla refakatsiz olabilirler ama henüz ailelerinin vefat edip etmediğini bilmiyoruz. Belki onların tedavi süreçleri başka bir ilde, başka bir hastanede sürüyor olabilir. Sağlık Bakanlığımız ile bu süreci beraber yürüttük. 72 ildeki hastanelerde refakatsiz çocuğumuz var. Edirne'de bile refakatsiz çocuğumuz var. 1915 refakatsiz çocuğumuzu kayıt altına aldık. Dün itibarıyla 7 çocuğumuzu ailesine teslim etmişiz. Ağrı ilinde kuruluşunda olan bir çocuğumuz ailesine teslim etmişiz. Kayseri'de hastanedeki 4 çocuğumuzu ailesine teslim etmişiz. Mersin'de bir çocuğumuzu hastaneden taburcu ettikten sonra ailesine teslim etmişiz. Bir çocuğumuz da Manisa'dan ailesine teslim etmişiz. Adana'da da 2 çocuğumuzu tedavisinden sonrasında yakını olmadığı için kuruluşumuzda bakım altına almışız.

Cemaatler ilgili sorunuza vekilim, sayın bakanımızın 'Ailenin izni dahilinde' dediğini söylediğiniz ifade ettiniz. Burada basına yansıyan 2-3 haber var. İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu aileler ve yanlarındaki çocukları. Bu çocuklar daha önce ismi geçen vakıf tarafından Hatay'da yine bakım ve ihtiyaçları karşılanan çocuklar. Oradaki depremden sonra kaldıkları evlerin zarar görmesi üzerine ihtiyaçlarının karşılayan vakıf tarafından İstanbul'da kendilerine ait evlerde ailelerinin oraya getirilerek, annelerinin gözetiminde olan çocuklar. Yani oradaki çocuklar refakatsiz çocuklar değil. Annesi olan ve annesinin yanındaki çocuklar.

"BİR AKŞAM YEMEĞİ VERİLMESİYLE ALAKALI"

Basından yansıyan Kocaeli'ndeki olay. Yabancı uyruklu ailelerin Antep'ten düzensiz şekilde Kocaeli'ne gelmesi. Orada yabancı bir vakıf tarafından onlara yer sağlanması. Bahsi geçen Kur'an kursunda da orada gelen çocuklara bir akşam yemeği verilmesiyle alakalı. Bu çocukların da ailesi var.

Adıyaman'da bir cemaatle ilgili tarikatın elinde haber yapılmıştı. O bölgedeki devremülk sahiplerinin evlerini Adıyaman'daki evlerini ailelere açmasıyla aileler oraya yerleştirildi. 4 bin 500 kişilik nüfus o bölgeye yerleştirildi. O bölgede refakatsiz 1100 çocuğumuzun verilmesi gibi bir şey yok, hepsi ailesinin yanında. Kasıtlı olarak çarpıtılmaya çalışıyor bazı basın yayın organları tarafından."

YARDIMLARIN MİKTARINI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, deprem kapsamında toplam 1,39 milyar lira ödenek ve Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'ı kapsayan sel kapsamında da 61 milyon 698 bin lira ödenek aktarıldığını açıkladı. Demircioğlu, 82,1 milyon ayni bağışı yurttaşlara ulaştırdıklarını ve şu anda depolarında ayni bağış için 13 milyon ürün bulunduğunu belirtti. Demircioğlu'nun yaptığı sunuma göre deprem bölgesinde günlük 6 bin 143 olmak üzere toplam 2 milyon 555 bin 931 çocuk bezi, günlük 2 bin 245 olmak üzere 2 milyon 811 bin 455 çocuk maması, günlük 13 bin 934 olmak üzere 1 milyon 761 bin 569 çocuk kıyafeti dağıtıldı.

DEPREM BÖLGESİNDEN GÖÇEN 3,3 MİLYON KİŞİDEN 660 BİNİ YARDIMA BAŞVURDU

Demircioğlu, deprem bölgesi dışındaki illere giden 3,3 milyon depremzededen 660 binin yardım için başvurduğunu ve 443 milyon lira yardımın bu yurttaşlara ulaştırıldığını açıkladı. Demircioğlu, depremden etkilenen 1,8 milyon haneye 6 ay süre ile aylık 1000- 2000 lira arasında destekte bulunacaklarını ekledi.