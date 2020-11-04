TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Deprem Araştırma Komisyonu'na AK Parti'den 11, CHP'den 5, İYİ Parti, HDP ve MHP'den 2'şer milletvekili üye olarak seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı. Meclis Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, listeyi okutup, oylattı. Üyeler 10 Kasım saat 15.30'da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi yapacak. Komisyon üyelerinin 11'i AK Parti, 5'i CHP'den seçilirken, 2'şer milletvekili de İYİ Parti, MHP ile HDP'den seçildi. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, şu isimlerden oluştu:

HDP; İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,