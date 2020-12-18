TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

18.12.2020 21:57
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, 2020'de 659 okulun güçlendirme yapım işinin ihale edildiğini, bunlardan 278'inde güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 381'inde ise inşaatların sürdüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, 2020'de 659 okulun güçlendirme yapım işinin ihale edildiğini, bunlardan 278'inde güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 381'inde ise inşaatların sürdüğünü bildirdi.

Meclis Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yetkilendirme Dairesi Başkanı Beytullah Kuşçu, komisyonda yaptığı sunumda, afet ve acil durumunda şebeke trafiğinde artış yaşanabildiğini, bunun önlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kuşçu, 2011 sonunda yürürlüğe giren Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği kapsamında çok sayıda denetim gerçekleştirildiğini, İstanbul'da 2019'da meydana gelen deprem sonrasında da gerekli denetimlerin yapıldığını bildirdi.

Elazığ depreminin ardından bölgeye 32 mobil baz istasyonu gönderildiğini ifade eden Kuşçu, deprem nedeniyle İzmir'e de 37 mobil baz istasyonunun sevk edildiğini anlattı.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu'nun sorusu üzerine Kuşçu, 2019'daki İstanbul depreminin ardından şebekelerde kesintiler olduğunu hatırlattı.

Kuşçu, deprem sonrasında Turkcell'de 1 saat 15 dakika, Vodafone'da 1 saat 45 dakika, TT Mobil'de ise yaklaşık 27 saatlik kesinti olduğunun belirlendiğini, gerekli yaptırımların uygulandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, önceliklerinin can güvenliği olduğunu belirtti. Gür, "2020'de 659 okulun güçlendirme yapım işi ihale edildi, bunlardan 278'inde güçlendirme çalışmaları tamamlandı, 381'inin inşaatları sürüyor." bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Avcı, Türkiye'deki okul ve kurum sayısının 54 bin 715 olduğunu, okulların risk durumlarına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi. Avcı, öğrencilere, öğretmenlere deprem ve afet konusunda bilgilendirmeler yapıldığını belirtti, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, İzmir depremi nedeniyle 28 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

Afet döneminde, afet eğitimi ve saha tecrübesi olan personelin görevlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, afetzedelerin bilgilerinin de zamanında kayıt alınmasının ve güncel tutulmasının önemine değindi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, deprem başta olmak üzere yangın, su baskını gibi durumlarda müzelerdeki eserlerin zarar görmemesine önem verdiklerini söyledi.

Yazgı, "Türkiye genelinde 199 müze mevcut, 157'sinde depreme karşı önlemler alınmış durumda, bunu 163'e yükselteceğiz. Diğerlerinde de çalışmaları devam ettiriyoruz." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sunumu

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise yapılan onarım ve restorasyonları anlattı. Ersoy, "2003-2020 arasında yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 5 bin 400 vakıf eserin restorasyon ve onarımı yapılmıştır. Halen yurt içinde 144 vakıf kültür varlığının restorasyon ve onarım, 76 vakıf kültür varlığının da proje çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ersoy, Elazığ'daki depremde hasar gören Harput Ağa Camisi'nin onarımının tamamlandığını, bazı yapılarda güçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


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