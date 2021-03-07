TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu - Son Dakika

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu

07.03.2021 16:31

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir arayla geldi.

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerle bir arayla geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, Bayraklı ilçesinde temeli atılan deprem konutları alanlarında incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada mahallelinin sorunlarını da dinleyen üyeler, daha sonra depremde evleri yıkılan vatandaşların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet eden komisyon üyeleri, afetzedelerden deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi.

Depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan üyelere, konteyner kent sakinleri tarafından ikramda bulunuldu.

"Hazırlayacağımız raporu TBMM'ye sunacağız"

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanı Uncuoğlu, AA muhabirine 10 Kasım 2020 tarihinde göreve başladıklarını, komisyon olarak depremin yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptıktan sonra rapor hazırlayarak 20 Mart'ta TBMM'ye sunacaklarını anlattı.

Şimdiye kadar ülke genelinde 15'ten fazla toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Uncuoğlu, farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişiyi dinlediklerini, sunulan rapor ve belgeleri inceleyerek, değişik kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge talebinde bulunduklarını belirtti.

Uncuoğlu, kendisinin de 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'ni yaşayanlardan biri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Burada yapılanları, imkanları gördüğümüzde hem inşaatların projelendirilmesi, inşaat kalitesi, onların yerinde dönüşümü, konteyner kentte verilen bütün hizmetler, depremin ilk anından itibaren yürütülen arama kurtarma çalışmaları dahil, yapılan hizmetler bizim hayal dahi edemeyeceğimiz şeylerdi. 1999'da gördüğümüz o acı tabloların hatıraları hala zihnimizdedir. Ama bugün elhamdülillah devletimiz güçlü. Bugün milleti için seferber olan devletin her kademesinden çalışanları, yöneticileri var. Millet için her şeyi fazlasıyla vermeye çalışan bir anlayış çok şükür. Rabbim tekrarını nasip etmesin. Bu depremlerden daha iyi dersler çıkarıp, sonraki depremlere daha iyi hazırlanıp, en az hasarla ve riskle depremleri atlatmak en büyük gayretimiz. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu

AK Parti, İzmir, Ekim, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri depremzedelerle buluştu - Son Dakika


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