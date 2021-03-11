TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri incelemelerde bulundu - Son Dakika

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile 13 milletvekilinin yer aldığı heyet, Elazığ Valiliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından belediye toplantı salonunda mahalle muhtarlarının katılımı ile düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan heyet, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan rezerv konutlara yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Valilikte depremin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin ilgili kurum müdürlerinin sunumlarını dinlediklerini belirtti.

Belediyede yine devam eden çalışmalar, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alanlar ve diğer imarlarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduklarını ifade eden Uncuoğlu, şöyle konuştu:

"Mahalle muhtarlarımızın kuralar ve diğer taleplerle ilgili bizlere değerlendirmeleri oldu. Elazığ milletvekillerimizin de takibi altında olan hususlarla ilgili kapsamlı bilgilendirme yapma imkanı bulduk. Milletvekillerimizle birlikte ayrıca Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden, depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerimizi ziyaret etmek, onların acılarını paylaşmak istedik. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler, bizler de elimizden gelen bütün desteği, gördüğümüz ve çözüm noktasında katkı sağlayacağını düşündüğümüz bütün hususları çalışmalarımıza yansıtacağız."

Vatandaşların talepleri olduğunu bilgilendirme yapıldığını ifade eden Uncuoğlu, şöyle devam etti:

"Bu taleplerle ilgili konularda son derece yerelde hakim olan değerli Elazığ milletvekillerimiz de açıklayıcı bilgiler verdiler. Bizler de bu konularla alakalı burada çok kapsamlı güzel bir çalışma yürütüldüğünü gördük. İnşallah Elazığ'ımız tekrar böyle bir afetle karşılaşmasın, karşılaştığında da daha hazırlıklı olsun, can kayıpları olmasın, bu kadar hasarlar, bu kadar canımızı yakan tablolarla bir daha karşılaşmayalım diye gayret içerisindeyiz."