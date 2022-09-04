Törene, Yayman ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Yayman, Kırıkhan'da cami temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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