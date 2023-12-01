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TikTok edepsizliği için Meclis'te harekete geçildi - Son Dakika

TikTok edepsizliği için Meclis'te harekete geçildi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'un tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacaklarını duyurdu. Yayman, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını bozacak şekilde faaliyet göstermesini kabul etmediklerini belirtti. Komisyon, TikTok'un temsilcilik açmasının önemine değinerek, yaptırımların da değerlendirileceğini ifade etti.

01.12.2023 - 11:03,
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'in 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

Hüseyin Yayman, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi. Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.

"BUNLAR BİZİM AİLE YAPIMIZIN TEMELİNE DİNAMİT KOYAN UYGULAMALAR"

Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." diye konuştu.

"HİÇBİR AHLAKİ DEĞERİ BENİMSEMEMELERİNE SESSİZ KALAMAYIZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, "Tam da bu noktada TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız." dedi.

"TİKTOK'A CEZA VERİLEBİLİR"

Yaptırım konusuna da değinen Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz." dedi.

Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Türkiye, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok edepsizliği için Meclis'te harekete geçildi - Son Dakika
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