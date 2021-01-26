TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

26.01.2021 18:31
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı, System.String[]

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Komisyonumuzun kurulması ve bu konuyla ilgili TBMM'de bağlayıcı bir yasanın çıkmasıyla beraber şu ana kadar YouTube, Facebook, İnstagram ve diğer mecraların Türkiye'ye gelip temsilcilik açtığını görüyoruz.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Komisyonumuzun kurulması ve bu konuyla ilgili TBMM'de bağlayıcı bir yasanın çıkmasıyla beraber şu ana kadar YouTube, Facebook, İnstagram ve diğer mecraların Türkiye'ye gelip temsilcilik açtığını görüyoruz. Yaygın dijital mecraların Twitter hariç neredeyse tamamı Türkiye'de temsilcilik açtı. Biz bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Yayman, Meclis Genel Kurulunun açık olmadığı 13 Ocak'ta, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini ve toplantının ardından bir ortak metni kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Dünyadaki dijital dönüşüm ve dijital gelişimin geleneksel tüm yapıların değişimini zorunlu kıldığını ifade eden Yayman, "Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa'da güvence altına alınan özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verebilirlik konularını çalışma toplantımızda ele aldık. Bu konuda fikirlerimiz farklı olsa da bir uzlaşma noktasına vardık." diye konuştu.

Yayman, perşembe günü gerçekleştirecekleri toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sunum yapacağını belirtti.

"Meclise davet edeceğiz"

Gündemde olan konulardan birisinin de sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açması olduğunu dile getiren Yayman, "Komisyonumuzun kurulması ve bu konuyla ilgili TBMM'de bağlayıcı bir yasanın çıkmasıyla beraber şu ana kadar YouTube, Facebook, İnstagram ve diğer mecraların Türkiye'ye gelip temsilcilik açtığını görüyoruz. Yaygın dijital mecraların Twitter hariç neredeyse tamamı Türkiye'de temsilcilik açtı. Biz bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." dedi.

Hüseyin Yayman, "Önümüzdeki günlerde bu sosyal medya mecralarının Meclise davet edilmesi dahil dijital suçlar, dijital dönüşüm, dijital gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulunacağız." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, komisyonun, araştırma komisyonu mu yoksa ihtisas komisyonu mu olduğunun netleştirilmesini isteyerek, "Kamuoyundaki tartışmaların içine mümkün olduğunca girmemeliyiz." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, komisyon çalışmalarının düşünce hürriyetini destekleyecek, düşünce hürriyetinin önündeki engelleri kaldıracak nitelikte olması gerektiğini belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dijital Mecralar Komisyonunun vatandaşlara doğrudan temas eden bir komisyon olduğunu dile getirerek, internet alanındaki değişimler devam ettiği sürece, yeni sorunlar ortaya çıktıkça, yeni çözümler gerektikçe komisyonun görev alanının genişleyeceğini söyledi.

Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili aldığı kararın ardından komisyon olarak yaptıkları açıklamanın önemine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Bu durum karşısında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak bir kararlılık ortaya koyduk. Bu zaman şartının uygun olmadığını ifade ettik. Bu kararlılıktan sonra vatandaşlarımızın iradesini en üst düzeyde temsil eden, en büyük makam olan TBMM'nin bu duruşu nedeniyle de sosyal medya platformu, kararını yeniden gözden geçirmiş, yeni bir değerlendirme yapmıştır." dedi.

Çalışmalarını Meclisteki interneti kullanarak yaptığını, internet hızından memnun olmadığını anlatan Yavuzyılmaz, "TBMM'de internet hızı çok düşük, çok kötü, çıldırtıcı bir durum yaşatmış vaziyette. Bu sorunu biz Mecliste çözemezken bir de vatandaşların durumuna bakalım. Geçtiğimiz toplantılarda bağımsız otoritelerce ölçülen Türkiye'nin internet hızı sıralamasını vermiştim. Durumumuz çok kötü. Ülkeler arası sıralamada 100. sıralardayız. Bu çok acı." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, dijital mecraların öneminin arttığını belirterek, komisyonunun bu anlamda sorumluluğunun çok fazla olduğunu aktardı.

Kan, "Kendimizi sosyal medyayla sınırlamak istemiyoruz, bunun hukuki, teknolojik, altyapı, ekonomik, sosyolojik boyutu var ve demokrasiyle alakalı da çok önemli bağlantıları var. 13 Ocak'taki toplantının ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. O gün güzel bir örnek sergiledik. Milletimizin bizden bir beklentisi var. Hem onu cevaplamak adına hem de 'TBMM doğrudan, hızlı bir şekilde milletin gündemini takip ediyor, bu konuda da bir duruş sergiliyor' konusunu da hep birlikte, el birliğiyle göstermiş olduk." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, komisyonun görev alanının kısıtlanmaması gerektiğini ifade ederek, "Komisyonun sadece sosyal medyaya bağımlı olmasını istemiyoruz. 'Dijitalleşme, dijital mecra' denildiği zaman her şey içine giriyor. Kurumların komisyondaki sunuşlarının ardından bizler de ülke olarak hangi durumdayız, şu an teknolojide ne durumdayız, adalet noktasında, içişleri noktasında, en azından o sunuşları aldıktan sonra bizim de önerilerimiz olacaktır." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'deki internet hızıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle birlikte internet tüketimi çok hızlı bir şekilde artmış vaziyette. İnternet altyapımızı geliştirmemize yönelik bir ihtiyacı da beraberinde getirdi. Buna ilişkin olarak TÜRKSAT 5A uydusu fırlatılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız aslında açıkladılar. Burada fiber altyapının geliştirilmesine yönelik olarak, yine, ilerleyen süreçte TÜRKSAT 5B de inşallah uzayla buluşacak. Burada da çeşitli imkanlarla internet altyapımızın kuvvetlendirilmesine ilişkin adımlar atılacak. Dolayısıyla ilgili bakanlığın da durumun farkında olduğunu ve dolayısıyla altyapıyı geliştirmeye yönelik adımların hızlı bir şekilde artırılacağına yönelik müjdeyi de Bakan Bey verdi."

Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika


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